Facebook Stories com novas funcionalidades

O Facebook lançou novas funcionalidade para as Stories e espera que ajudem os utilizadores a partilhar os eventos do Dia Internacional da Mulher.

Além da opção de “Share to Your Story” que permite ao utilizador, quando visitar uma página de um evento, partilhar com os amigos, o Facebook Stories oferece um sticker clicável que revela os detalhes do evento. Este sticker permite aos amigos responder directamente na Story “Com interesse” ou “Vou”, e ainda visitar a própria página do evento.

Para tornar as Stories ainda mais interessantes, o Facebook apresentou novos stickers e molduras para o Dia Internacional da Mulher, criados por Kenesha Sneed. Sobre este trabalho, Kenesha disse: “Sou constantemente inspirada pelas mulheres da minha vida.

Para esta série de trabalhos, as cores fortes e as linhas suaves foram inspiradas pelo poder e singularidade das mulheres”.