Facebook supera as expectativas e regista receita recorde de 28,1 mil milhões de dólares

O Facebook superou as expectativas do mercado de Nova Iorque para o quarto trimestre, ao registar números recorde de receita e lucro, à boleia da publicidade digital. A empresa gerou 28,1 mil milhões de dólares (23,2 mil milhões de euros) em receita no quarto trimestre de 2020, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.

Embora a pandemia de Covid-19 tenha, inicialmente, causado uma desaceleração no investimento em publicidade digital, a recuperação gradual da economia ajudou plataformas como o Facebook, cuja receita é fortemente baseada em gastos com publicidade, a reverter o curso nos últimos meses.

O Facebook teve uma média de 1,84 mil milhões de utilizadores ativos diários, e 2,8 mil milhões de utilizadores ativos por mês. No quarto trimestre a receita foi de 28,1 mil milhões de dólares (23,2 mil milhões de euros), e o lucro por ação situou-se nos 3,88 dólares (3,20 euros).

A empresa de Mark Zuckerberg disse em agosto que o seu negócio de publicidade também poderia sofrer um impacto significativo como resultado das novas proteções de privacidade que a Apple lançou no iOS. Analistas disseram que as mudanças representam um risco maior para o Facebook e o Snap, de acordo com a “CNBC”.

O Facebook continua a ser objeto de intenso escrutínio sobre como respondeu à desinformação em torno dos resultados da eleição presidencial dos EUA, bem como dos violentos ataques ao Capitólio dos EUA no início deste mês, que foram coordenados em grande parte das plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook.