Faculdades da Católica no Porto com novos diretores

Na Universidade Católica Portuguesa no Porto, 2021 começa com novas lideranças. Paula Castro, docente e investigadora é a nova diretora da Escola Superior de Biotecnologia, sucedendo a Isabel Vasconcelos. Aposta num mandato pautado pela “capitalização de tudo o que já foi conquistado” e quer “alavancar novas condições para a formação, que passem pela construção de uma real internacionalização da formação, e reinventar a ligação da Escola à comunidade e à rede ‘alumni’”.

À frente da Faculdade de Educação e Psicologia está Raquel Matos. A até agora também docente e investigadora na mesma faculdade quer estimular o trabalho em cooperação, através de pontes com todas as unidades académicas, para criar uma nova oferta formativa, bem como novos projetos e eventos. Nuno Crespo vê-se reconduzido na liderança da Escola das Artes. No topo das suas prioridades está agora “aumentar o dinamismo e o reconhecimento da Escola”, continuando “a reinventar o modelo de ensino, a estimular novos modelos de ensinar e de aprender”.