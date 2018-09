Faltas para ir ao médico: como evitar ter descontos no ordenado

1 – A falta justificada não afecta qualquer direito do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte. 2 – Sem prejuízo de outras disposições legais, determinam a perda de retribuição as seguintes faltas justificadas: a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de segurança social de protecção na doença; b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro; c) A prevista no artigo 252.º; d) As previstas na alínea j) do n.º 2 do artigo 249.º quando excedam 30 dias por ano; e) A autorizada ou aprovada pelo empregador. 3 – A falta prevista no artigo 252.º é considerada como prestação efectiva de trabalho.