‘Familygate’ provoca terceira demissão no Governo de Costa

O marido da secretária de Estado da Cultura Ângela Ferreira demitiu-se. Esta é a terceira demissão no Governo provocada pelas ligações familiares. A notícia está a ser avançada pelo Observador esta sexta-feira, 12 de abril. João Ruivo deixou assim o cargo que ocupava na secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.

Esta é assim a terceira demissão no Governo de Costa depois do secretário de Estado do Ambiente Carlos Martins ter se demitido por ter nomeado o seu primo, que também se demitiu, para o seu gabinete.

João Ruivo, segundo noticiou o Observador, tinha sido nomeado a 28 de março e a exoneração acontece 14 dias após a entrada do mesmo. Foi publicado um despacho em Diário da República, esta sexta-feira, a indicar a subida do mesmo ao gabinete do Desenvolvimento Regional, e foi também publicado esta sexta-feira a exoneração, que aconteceu a 10 de abril.

O mesmo jornal revela que João Ruivo pediu para ser demitido das funções que ocupava no Governo para não prejudicar o trabalho da mulher. O despacho da exoneração diz que “exonerou, a seu pedido”.