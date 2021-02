Farfetch atinge 1,7 mil milhões de dólares de vendas e EBITDA ajustado positivo no 4º trimestre

A Farfetch, grupo de venda online de produtos de luxo, fechou a ano de 2020 com receitas de 1,7 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento da ordem dos 64% em relação ao ano anterior. Por outro lado, no último trimestre de 2020, o grupo liderado pelo português José Neves atingiu os lucros ao nível do EBITDA ajustado pela primeira vez, o que a empresa revela: registou 10 milhões de dólares, muito acima dos 18 milhões negativos do quarto trimestre de 2019.

De qualquer modo, os lucros depois de impostos no final de 2020 atingiram a soma de 3,3 mil milhões de dólares, que comparam com os 373 milhões negativos do ano anterior. Elliot Jordan, CFO do grupo, disse sobre esta matéria que “o prejuízo reportado após impostos de 2,3 mil milhões de dólares no quarto trimestre e de 3,3 mil milhões no final do ano, reflete o impacto não monetário das obrigações convertíveis (convertible notes). Em 2020, a FARFETCH obteve um financiamento de 1,2 mil milhões a taxas de juros baixas ou 0%, através de obrigações convertíveis. Este financiamento permitiu-nos investir no negócio e executar a nossa visão para a plataforma. Como acontece com qualquer operação de financiamento, fizemos uma avaliação do retorno do investimento e acreditamos que o valor criado por esses investimentos para os acionistas excede em muito o custo para o negócio”.

José Neves, fundador, presidente e CEO da Farfetch disse, citado em comunicado da empresa, que “2020 colocou a plataforma Farfetch à prova, mas graças às nossas robustas capacidades, operações resilientes e extrema perseverança dos nossos mais de cinco mil colaboradores, enfrentámos o desafio e capacitámos os nossos quase 1.400 componentes do marketplace e os clientes Farfetch Platform Solutions para atender continuamente milhões de consumidores de luxo em todo o globo. Consolidámos a nossa liderança como o maior destino online global de moda de luxo, aceleramos as nossas iniciativas com parcerias estratégicas, promovendo a nossa posição para ser a plataforma global para a indústria de luxo, e demonstrámos a escala e atratividade do nosso negócio à medida que atingimos o principal marco de rentabilidade do EBITDA ajustado no quarto trimestre”.

Para Elliot Jordan, CFO da Farfetch, “o forte desempenho do grupo no quarto trimestre completa um ano notável e é o resultado da nossa gestão focada na estratégia de longo prazo e a alavancagem dos nossos investimentos até o momento. Superámos as nossas próprias expectativas iniciais para o ano, acelerando o crescimento da nossa plataforma digital, melhorando as margens em todas as áreas do negócio e gerando fortes fluxos de caixa operacionais. Como resultado, chegámos ao nosso primeiro trimestre de EBITDA ajustado positivo. As nossas parcerias industriais e alianças estratégicas, bem como os nossos 1,6 mil milhões de dólares de liquidez, posicionam-nos para continuar a investir nas oportunidades de crescimento de longo prazo que vemos nas vendas digitais da indústria de luxo”.