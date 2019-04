Farfetch investe 15 milhões em terreno para construir campus tecnológico em Matosinhos

A Farfetch, a plataforma tecnológica global líder para a indústria da moda de luxo, acaba de anunciar a aquisição de um terreno no concelho de Matosinhos para a futura construção daquele que será o seu maior centro de inovação tecnológica e operações da empresa, para os cerca de 2.000 colaboradores na zona norte do país.

A Farfetch fez um investimento de 15 milhões de euros na compra do terreno e irá avançar agora para o desenvolvimento do projeto que incluirá zonas de escritório, espaços para áreas de operações, estúdios de produção digital e um conjunto de equipamentos que pretendem fazer deste Campus um espaço com características únicas a nível nacional.

Luís Teixeira, Diretor-Geral da Farfetch em Portugal, afirma, citado em comunicado da empresa: “Estamos muito entusiasmados por podermos anunciar este projeto que representa um investimento muito importante da Farfetch, no desenvolvimento do negócio mas sobretudo nas nossas pessoas. A visão que temos para este Campus estará assente nos pilares de inovação e bem-estar.” E acrescenta: “Estamos também orgulhosos pelo investimento que representa em Portugal, e em particular na região, reforçando a nossa visão e estratégia de longo prazo para o negócio e para a indústria e o nosso compromisso para o desenvolvimento nacional de talento, tecnologia e inovação.”

Cipriano Sousa, Chief Technology Officer da Farfetch, reforça: “Este vai ser um parque de ciência e desenvolvimento tecnológico de larga escala em várias áreas, nomeadamente engenharia informática, ciber-segurança, infra-estruturas, data science e muitas outras. Aqui vamos criar as condições para continuarmos a inovar e a mudar o futuro e a forma de comprar, com a ambição de continuar a fazer o que nunca foi feito.”

O Campus Farfetch estará localizado no concelho de Matosinhos, a escassos minutos do aeroporto e do centro do Porto, com excelentes acessos e as valências fundamentais para se tornar um pólo de elevado interesse e atração na região.

Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, refere: “A aposta da Farfetch na inovação, na criatividade e na excelência faz com que esta empresa se tenha transformado também num símbolo de Matosinhos e numa inspiração para todos aqueles que trabalham para que este concelho se afirme nacional e internacionalmente pelo design, pela arquitetura e pela investigação que aqui se produz. A instalação do novo Campus Tecnológico da Farfetch em Matosinhos constitui, assim, motivo de grande satisfação e de grande responsabilidade, uma vez que a Câmara Municipal de Matosinhos está firmemente empenhada em acompanhar a expansão da empresa, aprofundando a parceria e a estreita colaboração que temos mantido”.

A equipa de projeto já arrancou com a primeira fase que passará pela definição do projeto de arquitetura e escolha do arquiteto responsável por uma obra que se pretende icónica e representativa dos valores e cultura da empresa.