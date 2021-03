Farfetch lança loja digital na China com apoio do Grupo Alibaba

A Farfetch anunciou o lançamento da loja digital no Tmall Luxury Pavilion do Grupo Alibaba. Com este lançamento, os 779 milhões de consumidores da empresa chinesa passam a ter acesso aprodutos de mais de 3.500 marcas de luxo do mundo, sendo que 90% destas marcas estão presentes no Tmall pela primeira vez através da empresa portuguesa.

A nova loja ocupa uma posição de destaque na página inicial do Tmall Luxury Pavilion, presente num dos cinco botões de navegação principais e com um banner permanente. Segundo a Farfetch, a inclusão no Tmall Luxury Pavilion “oferece aos consumidores inspiração de moda e a mais ampla seleção de luxo de mais de 50 países de todo o mundo”.

O lançamento acontece na sequência do anúncio, em novembro de 2020, de uma parceria estratégica entre o Grupo Alibaba, a Farfetch e a Richemont, para acelerar adigitalização da indústria da moda de luxo, conhecida como Luxury New Retail. A iniciativa do Luxury New Retail alavancará as tecnologias de retalho omnicanal de última geração da Farfetch e da Alibaba, incluindo um conjunto completo de soluções empresariais desenvolvidas pelas duas empresas, para responder às necessidades dosnegócios de luxo.

“Estas soluções serão aplicadas em estratégias de distribuição mono e multimarcas, incluindo sites e aplicações de e-commerce, tecnologia de retalho omnicanal e acesso integrado aos marketplaces FARFETCH e Tmall Luxury Pavilion”.

A inauguração da loja da FARFETCH no Tmall Luxury Pavilion promove também aintegração da empresa no ambiente de retalho único e dinâmico da China, melhorando as suas estratégias de localização para fornecer uma experiência de cliente única aos consumidores de luxo na China.

Para Luís Teixeira, Chief Operations Officer da Farfetch​, “este é um marco importante e empolgante na nossa parceria com a Alibaba e cria uma oportunidade incrível para as marcas de luxo se expandirem no mercado da China, num momento em que as viagens internacionais foram reduzidas e os clientes de luxo não podem viajar para as boutiques das suas marcas preferidas na Europa”.

Por sua vez, Janet Wang, Diretora-geral da Tmall Luxury​, afirma que que “o lançamento da loja da Farfetch no Tmall é um momento muito empolgante para o florescente mercado de luxo online da China. Apoiada no ecossistema digital da Alibaba, aloja da Farfetch está a expandir significativamente as ofertas de produtos de luxo paraos mais de 779 milhões de consumidores chineses na nossa plataforma”.