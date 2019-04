Farmácias receberam 19 milhões do Estado por venderem genéricos entre 2017 e 2019

O Estado pagou às farmácias 19,4 milhões de euros por dispensarem medicamentos genéricos, entre janeiro de 2017 e março de 2019, noticia o “Público” na edição desta quarta-feira (24 de abril).

O montante em causa explica-se pelo facto de o Governo ter criado um regime de incentivos de 35 cêntimos por embalagem de genéricos vendida. No entanto, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) considera que é necessário rever o modelo de apoio.

“O que se pretende é mudar de regime, compensando mais as farmácias com maior quota de genéricos e que mais contribuem para o crescimento do mercado”, disse ao jornal Paulo Cleto Duarte, presidente da ANF.

Segundo avança este diário generalista, o Executivo não prevê nenhuma renegociação. Em relação aos utentes, pouparam 825,8 milhões de euros nestes dois anos, de acordo com os dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde.