Farto de preços altos? Estes são os 10 municípios portugueses com as casas mais baratas

Para quem está farto dos preços altos praticados em Lisboa e no Porto, existem vários locais em Portugal onde os preços ainda são acessíveis a carteiras mais modestas.

Os 10 municípios com o metro quadrado mais barato de Portugal foram divulgados esta terçaa-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os preços nos municípios mais baratos subiu apenas em 3 concelhos, mantendo-se inalterados num e descendo em seis. A maior subida percentual foi registada em Figueira de Castelo Rodrigo (mais 33,9%), com a maior descida a ter lugar em Sernancelhe (menos 18%).

Pampilhosa da Serra, lidera esta tabela com um valor de 144 euros por metro quadrado (m2), seguida de Penamacor no distrito de Castelo Branco com 175 euros/m2. O pódio é fechado por Freixo de Espada à Cinta com um valor de 177 euros/m2.

Na quarta posição aparece Mértola com 185 euros/m2 e no quinto posto surge o município de Sernancelhe, com 196 euros por metro quadrado. Na segunda metade deste top-10 surge o município de Almeida (Guarda), com 203 euros, seguido por Vila Velha de Ródão, com 220 euros por metro quadrado.

O oitavo posto é ocupado por Figueira de Castelo Rodrigo, com 229 euros por metro quadrado. A repartir o nono lugar surgem Monforte e Trancoso, com o preço do metro quadrado a valer 244 euros. A última posição é ocupada por Moimenta da Beira, com o valor do metro quadrado a situar-se nos 247 euros.

Municípios com preço por metro quadrado mais baixo em Portugal

1º Pampilhosa da Serra 144 euros por metro quadrado (mais 10,7% a partir dos 130 euros por metro quadrado registados no trimestre anterior)

2º Penamacor 175 euros/m2 (175 euros)

3º Freixo de Espada à Cinta 177 euros (mais 32%)

4º Mértola 185 euros (menos 12,7%)

5º Sernancelhe 196 euros (menos 18,3%)

6º Almeida 203 euros (menos 4,7%)

7º Vila Velha de Ródão 220 euros (menos 0,9%)

8º Figueira de Castelo Rodrigo 229 euros (mais 33,9%)

9º Monforte 244 euros (menos 3,17%)

9º Trancoso 244 euros (menos 4,6%)

10º Moimenta da Beira 247 euros (menos 5,7%)