Farto de rendas altas? Estes são os 25 municípios mais baratos em Portugal

Para quem está farto dos preços altos praticados em Lisboa e no Porto, existem vários locais em Portugal onde os preços ainda são acessíveis a carteiras mais modestas. Os 25 municípios com o metro quadrado mais barato de Portugal foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na liderança deste ranking surge o município de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, com um valor da renda por metro quadrado de 2,62 euros, seguido por Marco de Canaveses, com 2,61 euros/m2 e por Seia, com 2,59 euros/m2 que fecha o pódio.

No quarto lugar aparece Bragança, com 2,57 euros /m2, um cêntimo a mais que Gouveia, com 2,56 euros m2/. Segue-se Cinfães com 2,55 euros/m2 e Póvoa de Lanhoso, com 2,53 euros/m2, valor idêntico ao que se verifica em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.

Descemos no mapa até Coimbra, onde se encontra o município de Arganil, com um valor de 2,51 euros/m2. O último lugar do top-10 é ocupado por Felgueiras com 2,50 euros/m2, a que se segue Lousada, com 2,43 euros/m2, um cêntimo a mais do que se regista em Mirandela (2,42 euros/m2). Com 2,41 euros/m2 aparece o município de Borba, no distrito de Évora e com menos um cêntimo surgem Baião e Portalegre (2,40 euros/m2).

No 16º lugar surge o município de Valpaços, com 2,39 euros/m2, seguido por Oliveira do Hospital, com 2,37 euros/m2. Mortágua, no distrito de Viseu tem um valor de renda de 2,32 euros/m2, a que se segue Macedo de Cavaleiros, com 2,24 euros/m2.

No 20º posto aparece Lamego, com 2,23 euros/m2 e depois Vila Nova de Foz Côa, com 2,20 euros. Os últimos quatro municípios deste ranking têm um valor de renda por metro quadrado abaixo dos dois euros.

Em 22º lugar surge Belmonte (1.97 euros/m2), seguido por Vila Viçosa (1,93 euros/m2) e de Sátão, no distrito de Viseu, com 1,93 euros/m2. O município com o valor de renda por metro quadrado mais barato de Portugal é o de Moimenta da Beira, com 1,86 euros/m2.

