Fatura da Sorte anda hoje à roda. Sorteio dá 35 mil euros

Realiza-se hoje mais um sorteio da Fatura da Sorte, que atribui um prémio de Certificados do Tesouro, no valor de 35 mil euros. Quem se preocupou com o combate à fuga ao fisco e, por isso, pediu fatura com NIF, pode ser contemplado. Estão a concurso 431.187.221 cupões.

O sorteio vai ser transmitido às 18h50 na RTP, mas mesmo que se perca na programação, será a Autoridade Tributária a informá-lo, através do envio de uma carta registada com aviso de receção, remetida para o domicílio fiscal, ou através de um email.

Os números dos cupões premiados são também divulgados pela AT, no Portal das Finanças. Os cupões podem ser consultados na opção e-fatura/Fatura da Sorte e também na aplicação Fatura da Sorte (disponível na App Store e no Google Play).

O sorteio Fatura da Sorte foi criado pelo anterior governo de Pedro Passos Coelho para incentivar os contribuintes a pedirem fatura, atribuindo desde 2014 como prémio um automóvel, através de concursos regulares, que se realizam semanalmente, e um concurso semestral.

Já com o Governo de António Costa, o prémio foi substituído por certificados do Tesouro, que são títulos da dívida pública de médio e longo prazo, destinados à poupança das famílias.