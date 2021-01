FC Barcelona é o clube mais rico do mundo. SL Benfica é o único clube português presente no top 30

Sem surpresa, as cinco principais ligas europeias, também conhecidas como as ‘Big Five’ dominam a lista dos clubes mais ricos do mundo. O 24º relatório ‘Deloitte Football Money League’ traça a situação financeira de 30 clubes de futebol europeus, onde é explicito o poderio das principais ligas europeias. O SL Benfica é o único clube português presente neste top, conheça o top 10.

23 - SL Benfica (170,3 milhões de euros em receita) O SL Benfica é o único clube português incluido no top 30 dos clubes mais ricos do mundo. Apesar do investimento para a presente temporada, o clube da luz ainda está por confirmar o favoritismo que apresentava no inicio da época. Ainda assim, a massa associativa - a maior em portugal, juntamente com os direitos televisivos, têm sido factores determinantes para gerar receita. Juntamente com o Ajax FC (Países Baixos) são os unicos dois clubes presentes no top 30 fora das cinco principais ligas europeias.

10 - Juventus FC (397,9 milhões de euros em receitas) A receita da Juventus caiu 61,8 milhões de euros (13%) para 397,9 milhões de euros, apesar de o clube ter conquistado o nono título consecutivo da liga e a sua participação contínua na Liga dos Campeões. Isto deveu-se em grande parte à pandemia Covid-19, que causou quedas nas receitas de jornada e transmissão de 23,3 milhões de euros (36%) e 41,8 milhões de euros (20%), respetivamente.

9 - Tottenham FC (445,7 milhões de euros em receitas) Na primeira temporada completa no novo estádio, o Tottenham registou uma receita total de 390,9 milhões de libras, uma diminuição de 68,4 milhões de libras (15%) em comparação com 2018/19. Este declínio foi impulsionado por uma queda de 108 milhões de libras (44%) na receita de transmissão televisivo principalmente devido ao adiamento da temporada 2019/20 como resultado da pandemia Covid-19. Parte dessa queda deveu-se também ao desempenho dentro de campo, com o clube apenas a chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões em relação à final da temporada anterior.

8 - Chelsea FC (469,7 milhões de euros em receitas) A receita do Chelsea FC caiu 40,3 milhões de libras (9%) para 411,9 milhões de libras. Proporcionalmente, a receita por jornada foi a mais afetada, caindo 12,1 milhões de libras (18%), devido à perda total da receita de bilheteira para os jogos afetados, com descontos ou créditos a ser disponibilizados para os fãs da Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões disputados à porta fechada.

7 - Paris Saint Germain (540,6 milhões de euros em receitas) A temporada 2019/20 viu o Paris Saint-Germain comemorar o seu 50º aniversário com uma das temporadas mais bem-sucedidas de sempre, uma vez que o clube venceu o triplete doméstico e alcançou a final da Liga dos Campeões pela primeira vez. Apesar do sucesso em campo, o impacto da pandemia de Covid-19 significou que o clube sofreu reduções em todas as fontes de receita, com a receita geral a cair 95,3 milhões de euros (15%) para 540,6 milhões de euros.

6 - Manchester City (549,2 milhões de euros em receitas) O City viu a sua receita diminuir 11% impulsionada por uma diminuição de 13,3 milhões de libras (24%) na receita por jornada e uma diminuição de 62,9 milhões de libras (25%) na receita de transmissão, ambos parcialmente compensados por 19,6 milhões de libras (9%) aumento da receita comercial. O crescimento da receita comercial foi em grande parte atribuível ao novo acordo do clube com a fornecedora de equipamentos, Puma, um contrato de longo prazo proporcionando uma mudança significativa na receita do acordo anterior com a Nike, bem como o início do contrato com a parceira de equipamentos de treino, Marathonbet.

5 - Liverpool FC (558,6 milhões de euros em receitas) O Liverpool FC regressou aos cinco primeiros deste top 10 pela primeira vez desde 2001/02 com uma receita total de 489,9 milhões de libras, uma redução 8% em comparação com a temporada 2018/19. Em campo, o clube encerrou de forma decisiva o jejum de 30 anos pelo título da liga, combinada com o sucesso na Supertaça Europeia e no Mundial de Clubes da FIFA e a participação na Liga dos Campeões.

4 - Manchester United (580,4 milhões de euros em receitas) Em tempos o clube mais rico do mundo, tem-se afastado da glória à medida que a competitividade da Premier League vai aumentando. Ainda assim, os 'red devils' continuam a ser o clube da Premier League com maior receita comercial, totalizando 282,1 milhões de libras, e o quarto maior deste top 10.

3 - FC Bayern (634,1 milhões de euros em receita) O FC Bayern celebrou o seu 120º aniversário em grande estilo depois de conquistar o tão cobiçado triplete - Bundesliga, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões, ajudando a apresentar a menor queda geral de receita (4%) entre os dez primeiros clubes mais ricos do mundo.

2 - Real Madrid (714,9 milhões de euros em receitas) Apesar da queda de 6% na receita do clube da capital face ao ano anterior, o Real Madrid continua a ser um dos clubes mais valiosos do mundo. O peso dos 'galáticos' no futebol mundial é incontestável e os resultados financeiros são prova disso, numa altura em que a maioria dos clubes luta contra os danos económicos provocados pela pandemia de Covid-19.