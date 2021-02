FC Porto SAD contrata brasileiro Pepê por 15 milhões de euros

A FC Porto SAD anunciou esta quinta-feira a aquisição do passe futebolístico do extremo brasileiro Pepê por um valor de 15 milhões de euros, de acordo com informação veiculada pela CMVM.

Este futebolista, proveniente dos brasileiros do Grémio de Portalegre, chega ao FC Porto com um contrato válido por cinco temporadas, sendo que este contrato terá início a 1 de julho de 2021, o que significa que Pepê apenas irá integrar o plantel dos ‘dragões’ na próxima época desportiva.

Além dos 15 milhões de euros referente ao valor do passe, cabe à FC Porto SAD o pagamento de um valor de 487.500 euros relacionado com o mecanismo de solidariedade a que estão obrigados os clubes compradores.

Pepê, jogador de 23 anos que já apontou 18 golos em 60 partidas esta temporada no Brasileirão, ao serviço do Grémio de Portalegre, terá uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.