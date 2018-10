FC Porto SAD recebeu 169,1 milhões de euros em receitas antecipadas

O Futebol Clube do Porto SAD antecipou 169,1 milhões de euros em receitas a pensar na reestruturação financeira, noticia o “Correio da Manhã”, esta segunda-feira, citando números do relatório de contas de 2017/2018. O valor já recebido representa mais de um terço da verba do acordo com a Altice.

A SAD portista contraiu um empréstimo de 100 milhões de euros com a empresa Sagasta, uma sociedade de titularização de créditos, dando como garantia os direitos televisivos com a MEO. A esse valor acrescem os 57,8 milhões de euros antecipados pela Altice e outros 11,267 milhões de euros num contrato de factoring com a Star Fund.

Assim o FC Porto SAD já recebeu, até ao final do mês de junho deste ano, 169,1 milhões de euros antecipadamente, apesar do acordo com a Altice, assinado em dezembro de 2015, ter um valor total de 457,5 milhões de euros – do qual os ‘dragões’ já receberam os mencionados 57,8 milhões de euros.