FC Porto SAD regista lucro de 34 milhões de euros no primeiro semestre da temporada

A SAD do Futebol Clube do Porto registou um lucro de 34 milhões de euros no primeiro semestre da época, de acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira, 10 de fevereiro, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A contribuir para este retorno pela positiva estiveram a venda por 40 milhões de euros de Fábio Silva para o Wolverhampton, bem como as verbas dos prémios da UEFA e a participação na Liga dos Campeões que totalizaram cerca de 56 milhões de euros.

As contas dos azuis e brancos voltam assim a estar em terreno positivo após o prejuízo de 55 milhões de euros verificado no período homólogo. De relembrar ainda que o clube havia registado um recorde negativo de 116,1 milhões de no exercício da época transata.

A SAD que registava um valor ativo de 380 milhões a 31 de dezembro de 2020, verificou um aumento global de 79 milhões de euros face a 30 de junho, devido ao acréscimo dos valores a receber de clientes.

Já os custos operacionais excluindo custos com passes de jogadores crescem neste período, devido a um aumento dos custos com o pessoal e que inclui prémios relativos à temporada passada penalizaram o resultado em 9,5 milhões de euros.

Por sua vez, os direitos de transmissão televisiva foram de 22,5 milhões de euros, mais 24% face aos 18 milhões do mesmo período do ano anterior.