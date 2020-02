FC Porto vence Benfica por 3-2 e relança luta pelo título na Liga NOS

O FC Porto venceu o Benfica por 3-2 no Estádio do Dragão nesta noite de sábado e reduziu a vantagem dos encarnados para quatro pontos, relançando a luta pelo título na Liga NOS quando ainda falta disputar 14 jornadas.

Foram os portistas os primeiros a marcar, logo aos 10 minutos, com Sérgio Oliveira a rematar em posição frontal após cruzamento de Marega, mas o avançado brasileiro Carlos Vinicius empatou para os visitantes oito minutos depois, empurrando a bola para o fundo das redes depois de uma defesa incompleta do guarda-redes argentino Marchesín.

O lance teve de ser validado pelo videoárbitro, pois Carlos Vinicius só estava cinco centímetros atrás de Pepe aquando do cabeceamento que permitiu a sua recarga. E Tiago Martins voltou a ser determinante logo a seguir, visto que o árbitro Artur Soares Dias não se apercebeu de que o central benfiquista Ferro cortou um remate de cabeça com o braço. Revistas as imagens, foi assinalada a grande penalidade a favor do FC Porto, permitindo a Alex Telles fazer o 2-1 aos 38 minutos.

Mais sossegado ficou o treinador Sérgio Conceição no banco da equipa da casa no final da primeira parte, aos 44 minutos, com o 3-1 a resultar de um autogolo de Ruben Dias, numa tentativa de impedir que o cruzamento de Marega chegasse ao avançado portista Soares.

Ainda assim, o Benfica entrou mais forte na segunda parte, ao ponto de reduzir aos 50 minutos, pois Rafa ludibriou a linha defensiva portista e fez uma assistência para o remate de Carlos Vinicius, que bisou no jogo e passou a dividir com o também benfiquista Pizzi o estatuto de melhor marcador da Liga NOS, atingindo os 12 golos.

Ate ao final do jogo houve lugar à lesão do veterano central portista Pepe e a muitos protestos da equipa da casa por o médio benfiquista Taarabt não ter recebido o segundo cartão amarelo. O treinador Bruno Lage acabou por substituir o marroquino e o lesionado André Almeida, apostando tudo no ataque, com Dyego Sousa e Seferovic a juntarem-se a Carlos Vinicius, mas o resultado manteve-se em 3-2 até ao apito final.

Além de reduzir a desvantagem para o líder da Liga NOS, o FC Porto aumentou a vantagem para o terceiro lugar, visto que o Sporting de Braga cedeu um empate com o Gil Vicente (2-2) e o Sporting continuará a 15 pontos de distância mesmo que vença o Portimonense nesta tarde de domingo e recupere o lugar mais baixo do pódio.