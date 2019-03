FC Porto vende Éder Militão ao Real Madrid por 50 milhões

A venda do defesa brasileiro Éder Militão superou as transferências de João Mário do Sporting para o Inter de Milão, de Axel Witsel do Benfica para o Zenit da Rússia e de James Rodriguez do FC Porto para o Monaco.

O Futebol Clube do Porto acaba de confirmar a transferência de Éder Militão, para o Real Madrid no valor de 50 milhões de euros. A transferência será concretizada no final desta temporada, com o internacional canarinho a ter direito a seis anos de contrato.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Eder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

O jogador brasileiro que tanto pode atuar como central, como no lado direito da defesa chegou esta epóca aos ‘dragões’ proveniente do São Paulo, tendo custado dez milhões de euros, naquela que é a segunda transferência mais cara do futebol português, ficando apenas atrás do negócio também realizado pelos ‘dragões’ quando Hulk saiu por 60 milhões para os russos do Zenit, em 2012.