FCT distingue trabalhos de investigação que utilizam a informação do Arquivo.pt

Estão abertas até 4 de maio as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2021, serviço gerido pela Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Podem concorrer trabalhos de investigação inovadores que utilizam a informação preservada por este serviço de interesse público.

Com periodicidade anual, o Prémio Arquivo.pt tem como objetivo fomentar aplicações práticas ou estudos completos de investigação baseados na informação acessível através do Arquivo.pt, que demonstrem a utilidade deste serviço público e a importância de preservar a informação publicada na web.

Os trabalhos podem incidir sobre temas de qualquer área, da Educação, à História, passando pela Sociologia, Comunicação, Saúde e Informática, desde que o autor tenha recorrido ao Arquivo.pt como principal fonte de informação.

O prémio insere-se ainda no âmbito do eixo da investigação do programa INCode.2030 que procura garantir as condições para a produção de novos conhecimentos e a participação ativa em redes e programas de investigação e desenvolvimento.

Para concorrer, os interessados devem submeter um texto e um vídeo curto que descrevam o trabalho realizado. Serão distinguidos três trabalhos, que receberão 10 mil, três mil e dois mil euros, consoante ao lugar obtido. Está ainda prevista a atribuição de uma menção honrosa.

O Prémio Arquivo.pt foi lançado em 2018 e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa.