Fed mais otimista vê a economia americana a expandir 6,5% este ano

A Reserva Federal (Fed) esta quarta-feira reviu em alta a projeção de crescimento da economia norte-americana para este ano, prevendo agora uma expansão de 6,5%, face à anterior projeção de 4,2%, divulgada em dezembro.

O banco central liderado por Jerome Powell reviu em ligeira alta o crescimento para 2022, para 3,3%, de 3,2%, enquanto para 2023, a revisão foi em ligeira baixa, para 2,2%, de 2,4%.

As projeções foram divulgadas depois da reunião de dois dias do Federal Open Market Committee, na qual os membros decidiram manter inalterada a taxa de juro diretora, no intervalo entre 0% e 0,25%, e o ritmo de aquisições programa de compra ativos num total de 120 mil milhões dólares por mês.

As decisões eram esperadas pelos analistas e a atenção passa agora para o discurso e conferência de imprensa de Powell, com especial foco nas palavras do chairman sobre como a Fed vê a recente subida das yields das dívidas soberanas.

Essa subida das taxas de juro está relacionada com as expectativas de uma aceleração da inflação no verão, que deverá ser causada pela reabertura das economias com o avançar dos planos de vacinação e o aumento do consumo por pessoas que poupararam durante a pandemia e ainda por cima receberam estímulos orçamentais.

Jerome Powell tem reiterado nos discursos que a Fed vê a subida das yields e da inflação como transitória, parcialmente provocado por efeitos de base dos meses de baixa inflação no segundo trimestre de 2020, rejeitando que seja significativa. Para o chair do banco central, o mais importante nesta altura é continuar a dar apoio à recuperação económica.

As novas projeções da Fed apontam para inflação de 2,4% este ano, uma revisão em alta face aos 1,8% esperados em dezembro. Para 2022, o banco central prevê inflação de 2% (1,9% na última projeção), e de 2,1% em 2023.

[Em atualização]