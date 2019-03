Fed menos otimista, vê a economia norte-americana a crescer 2,1%

A Reserva Federal norte-americana reviu em baixa as projeções do crescimento económico do país para este ano, antecipando uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1%, que compara com os 2,3% projetados em dezembro.

Numa nota publicada esta quarta-feira, após o fim da reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), a instituição liderada por Jerome Powell aponta para uma revisão de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face às anteriores previsões.

O banco central confirmou ainda a tendência de desaceleração da economia, inscrita nas projeções de dezembro, e prevê um PIB de 1,9% em 2020 e 1,8% em 2021.

Sobre a inflação, cuja fixação da meta nos 2% tem sido um dos temas em debate entre os governadores dos bancos centrais mundiais, a Fed revê em baixa a projeção as projeções de 1,9% para 1,8%. Já para os dois próximos ano estima uma inflação de 2%, quando em dezembro previa 2,1%.

As projeções da Fed foram divulgadas após a reunião de dois dias do FOMC, na qual decidiu manter a taxa de juro de referência (federal funds rate) inalterada. A federal funds rate continua fixada num intervalo entre 2,25% e 2,50%.

