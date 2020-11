Feira de emprego online apresenta mais de 400 ofertas de trabalho e estágio em Direito

A Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa organiza, na próxima semana – entre os dias 25 e 26 de novembro – o seu 18ª evento de empregabilidade “JobShop”. A edição deste ano realiza-se em formato 100% digital, mas irá manter as oportunidades de interação direta com o mercado de trabalho e disponibilizar mais de 400 ofertas de emprego e de estágios nesta área.

Haverá uma plataforma online – “Recruiting Lounge Virtual” – na qual os cerca de 400 alunos de licenciatura e mestrado desta faculdade de Lisboa poderão entrar em contacto os potenciais recrutadores, mediante entrevistas rápidas (flash interviews), previamente agendadas na aplicação.

“Sentimos que há um grande dinamismo no mercado da advocacia em Portugal, não só devido à taxa de pleno emprego que o nosso ensino proporciona aos nossos alunos quer de licenciatura quer de mestrado, como também pela concorrência que este evento confirma existir entre recrutadores porque sabem que aqui encontram os melhores alunos”, afirma o diretor da Faculdade de Direito da Católica de Lisboa, Jorge Pereira da Silva.

O JobShop é organizado pelo Gabinete de Carreiras da Faculdade de Direito da Católica. Entre as entidades participantes estão o Centro de Estudos Judiciários, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, a Autoridade da Concorrência, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o anuário In-Lex, a Marinha e as consultoras Deloitte, EY, KPMG, PwC e TMF Group.

À semelhança das edições anteriores, contará ainda com a realização de duas mesas redondas subordinadas aos temas “desafios para a nova geração de juristas” e “Direito sem fronteiras: diferentes profissões, carreiras internacionais e novos caminhos”.

As sociedades de advogados envolvidas são:

Abreu Advogados

BAS – Sociedade de Advogados

BNP Paribas

Caiado Guerreiro

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados

Cardigos

CCA Law Firm

CMS Rui Pena & Arnaut

Cruz, Roque, Semião

Cruz Vilaça Advogados

CTSU – Sociedade de Advogados

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

CVG Legal Advogados

Dias e Teixeira & Advogados

Dinis Lucas & Almeida Santos

DLA Piper ABBC

FALM

FCB – Sociedade de Advogados

FC Law

Gama Glória

Garrigues

Gómez-Acebo & Pombo

Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados

Kennedys

Lektou Advogados

Linklaters

Macedo Vitorino & Associados

MC & Advogados

Miranda & Associados

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

Pares Advogados

pbbr

Pinto Ribeiro Advogados

Plen

PLMJ

PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados

Raposo Bernardo & Associados

RFF & Associados

Rogério Alves & Associados

RRP Advogados

Sérvulo & Associados

SLCM – Serra Lopes, Cortes Martins & Associados

Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados

SPS Advogados

SRS Advogados

Telles

Uría Menéndez – Proença de Carvalho

Vieira de Almeida