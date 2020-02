A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, marcou presença na 29.ª Feira do Fumeiro de Montalegre. Deixou uma mensagem de esperança aos agricultores do concelho ao mesmo tempo que lançou o apelo para não desistirem do setor primário: “insistam e persistam porque a agricultura é o que mantém a vitalidade do nosso País”.

Pode continuar a ler o artigo aqui.