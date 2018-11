Fernando Ribeiro Mendes, “está em condições” de submeter à ASF todas as informações necessárias dos seus candidatos”

“A Lista B, candidata à Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), considera de vital importância para o futuro da Associação Mutualista a publicação, ocorrida esta quinta-feira, do despacho conjunto do ministro das Finanças, Mário Centeno, e do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, que coloca a MGAM sobre a supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)”, veio a público dizer a lista de Fernando Ribeiro Mendes.

Faltava este despacho, após a publicação do novo Código das Associações Mutualistas, para clarificar e sujeitar a MGAM ao regime jurídico da atividade seguradora, nomeadamente quanto à verificação prévia dos requisitos de adequação e idoneidade a observar pelos administradores das associações mutualistas agora sujeitas à supervisão da ASF.

“Cumprido este requisito legal, a Lista B, encabeçada por Fernando Ribeiro Mendes, está em condições de submeter à Autoridade de Supervisão todas as informações necessárias dos seus candidatos à Administração da Associação Mutualista, demonstrando desta forma que todos cumprem os critérios e requisitos exigidos”, realça o comunicado.

Lista B candidata à Mutualista do Montepio vai pedir registo prévio dos seus candidatos à autoridade de supervisão e desafia a outras listas a mostrarem a mesma disponibilidade.

O Eco e o Negócios avançam que os associados da Associação Mutualista Montepio receberam uma mensagem de telemóvel alertando para a existência de “notícias falsas” sobre a instituição, apelando ao “voto em consciência”, o que deixou indignados os concorrentes à liderança da Associação Mutualista, Ribeiro Mendes e António Godinho.