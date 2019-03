FIFA aprova criação do Campeonato Mundial de Clubes

A FIFA, organismo máximo do futebol mundial, aprovou esta sexta-feira a criação de um Mundial de Clubes, contra a vontade da UEFA, organismo máximo do futebol europeu.

De acordo com o El Economista, à semelhança do Campeonato do Mundo de Seleções, o Mundial de Clubes vai realizar-se a cada quatro anos e a primeira edição deverá acontecer em 2021.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, recebeu a proposta há cerca de um ano através de um consórcio liderado pelo banco SoftBank, que se reuniu com o Conselho da FIFA em Miami, capital do estado norte-americano da Florida.

Inicialmente, o SoftBank tinha outro projeto para apresentar: uma Liga das Nações Mundial com um investimento de 20 mil milhões de euros.

O Mundial de Clubes vai substituir o existente Mundialito, que se tem realizado em dezembro na Àsia e para o qual se qualificam os clubes campeões das respectivas competições continentais.

A Associação de Clubes Europeus também se opôs a esta nova competição por motivos de calendário.

Embora Infantino não tenha dado detalhes sobre o formato do Campeonato do Mundo de Clubes, o jornal espanhol As revelou que na competição participariam 24 equipas, divididas em oito grupos, compostos por três clubes. Os vencedores de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

A Europa teria oito representantes, onde se incluem quatro vencedores da Liga dos Campeões e quatro da Liga Europa – caso um clube ganhe uma destas competições mais do que uma vez durante o interregno de quatro anos, a FIFA recorre ao ranking para determinar o clube substituto.

A América do Sul contaria com seis representantes, a CONCACAF com três, e um representante para África, Ásia e Oceânia.

O Campeonato do Mundo de Clubes será realizado entre os dias 17 de junho e 4 de julho, num país ainda por definir.

Mundial de 2022 com 48 seleções

O presidente da FIFA informou ainda que o Campeonato do Mundo de Seleções composto por 48 equipas pode vir a tornar-se numa realidade. Embora o Conselho da FIFA ainda não tenho aprovado a medida, deu luz verde para estudar a viabilidade do projeto.

Se o Qatar e a FIFA consentirem em termos operacionais e de logística, e se se encontrar mais um país anfitrião, a ampliação para 48 seleções do mundial de 2022 pode vir acontecer.

Nesse caso, poderá ser necessário rever as datas da prova, que terá início a 21 de novembro e a final a marcada para 2022.