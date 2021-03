FIFA estima 4,6 mil milhões de euros de receitas em 2022

O organismo responsável por gerir o futebol mundial, a FIFA, estima que as receitas para 2022 atinjam os 4,6 mil milhões de euros, sendo que destes, 82% já foi atingido no balanço final emitido a 31 de dezembro, segundo o “Palco 23”.

A FIFA divulgou receitas de 766 milhões de dólares (642 milhões de euros) em 2019, 250 milhões de dólares (209 milhões de euros) em 2020 e 742 milhões de dólares (622,3 milhões de euros) em 2021, um número que se multiplica para o próximo ano. O campeonato do mundo, que acontece a cada quatro anos e em 2022 será no Qatar, é a principal fonte de receita da FIFA. Por esse motivo, as receitas de 2022 são especialmente importantes para o orçamento total do organismo.

“O orçamento anual de 2022 confirma as expectativas de que o orçamento de 2019-2022 (5,3 mil milhões de euros) será integralmente cumprido”, detalha a FIFA no seu relatório, destacando a importância de manter as projeções apesar do impacto da pandemia de Covid-19, que gerou atrasos na venda dos direitos televisivos.

Os direitos televisivos serão a principal fonte de receitas no próximo ano, representando 56% do total, seguidos dos direitos de comercialização, que geram 29%, enquanto os direitos de serviços preferenciais e venda de bilhetes, direitos de exploração de licenças e outras receitas representam os restantes 15%.

A meta de receita com direitos televisivos atinge os 2,6 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros). A FIFA reconhece que ainda existem territórios onde os acordos de direitos de transmissão não foram concluídos, embora confie que “o farão nos prazos estabelecidos”.

A venda dos direitos de comercialização ascenderá a 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros), dos quais 71% já foram acertados no final de 2020. Vários contratos comerciais nas categorias de parceiro, patrocinador e promotor continental ainda se encontram pendentes.

Por fim, a receita referente aos bilhetes é estimada em 500 milhões de dólares (419 milhões de euros). Aos quais devem ser adicionados mais 33 milhões de dólares (27,6 milhões de euros) em outras receitas.