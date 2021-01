FIFA lança primeira plataforma digital dedicada ao futebol profissional

O lançamento do ‘FIFA Professional Football Landscape’ – o primeiro banco de dados digital, inclui factos e números importantes sobre jogadores, clubes, transferências e competições de alto nível em todas as 211 associações membros, anunciou o organismo através de um comunicado no seu site oficial.

O objetivo do banco digital é monitorizar a profissionalização do futebol, em linha com os objetivos estratégicos da FIFA de mapear e promover o desenvolvimento do futebol a nível mundial.

A FIFA vai reunir dados de um amplo espectro de “indicadores-chave” relativos ao desempenho que refletem o estado de clubes e ligas em todo o mundo. A nova ferramenta vai possibilitar uma visão geral detalhada do jogo.

Nas próximas semanas, todas as federações-membro terão acesso à plataforma, permitindo-lhes fornecer atualizações regulares sobre o futebol masculino e feminino.

A plataforma inclui 130 mil futebolistas profissionais, mais de 4.400 clubes e as 211 federações que fazem parte do órgão regulador do futebol mundial.