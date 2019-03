Os 900 alunos de 54 nacionalidades que frequentam o colégio de St. Dominic’s, em São Domingos de Rana, são a prova que o ensino internacional tem grande procura na região de Lisboa. Os ex-banqueiros Filipe Pinhal, do BCP, e Joaquim Marques dos Santos, do Banif, associados à gestora Catarina Formigo – que é diretora do colégio -, controlam a sociedade que gere o St. Dominic’s, comprado há vários anos à congregação das freiras dominicanas irlandesas que detém o Colégio do Bom Sucesso em Belém.

“O St. Dominic’s cresceu bastante, dentro dos dois hectares onde tem funcionado, em São Domingos de Rana, mas agora chegou a altura de procurar uma nova localização na área da grande Lisboa para lançar o segundo St. Dominic’s consagrado ao ensino internacional”, revelou Filipe Pinhal ao Jornal Económico.

A comunidade de expatriados que vive na região de Lisboa precisa de escolas para as crianças e jovens. “A grande prioridade no ensino internacional tem sido dada à formação superior, aos mestrados e às pós-graduações. Em contrapartida, tem sido dada pouca atenção à enorme procura de colégios para crianças, por parte das famílias que se fixaram a residir e trabalhar em Lisboa durante a última década”, comentou Filipe Pinhal.

