Finanças falam em convergência “sem precedentes” de Portugal com a União Europeia

O ministério das Finanças reagiu à estimativa rápida sobre o crescimento do PIB publicada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, que deu conta que a economia portuguesa cresceu 2% em 2019, acima da meta do governo.

De acordo com o INE, no quarto trimestre de 2019, o PIB cresceu 2,2%, mais três décimas do que no trimestre anterior, impulsionado por uma recuperação das exportações e pela diminuição das importações, números que levaram o ministério liderado por Mário Centeno a detalhar, em comunicado, que “a economia portuguesa cresceu, em cadeia, há 23 trimestre consecutivos (25 em termos homólogos).

Além disso, as Finanças destacaram ” a aceleração do crescimento das exportações, especialmente relevante atendendo ao quadro de abrandamento da atividade económica internacional, com particular incidência na área do euro e na União Europeia − crescimento homólogo de 0,9% e 1,2%, respetivamente (-0,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior) e 0,1% em cadeia (-0.2 pontos percentuais do que no trimestre anterior)”.

O ministério liderado por Mário Centeno referiu também que o PIB português cresceu a um ritmo mais acelerado do que a zona euro e do que a União Europeia. “No conjunto do ano de 2019, a economia portuguesa cresceu 2%, +0,8 pontos percentuais do que a área do euro (1,2%) e +0,6 pontos percentuais do que a União Europeia (1,4%)”, lê-se no documento.

Neste sentido, o país “reforça o processo de convergência que se estende já por quatro anos consecutivos relativamente à área do euro e três face à União Europeia”.

“A convergência com os parceiros europeus tem vindo a ocorrer em paralelo com o processo de consolidação orçamental e a manutenção do equilíbrio das contas externas – uma combinação sem precedentes desde a adesão de Portugal à moeda única”, destacaram as Finanças.