Fintech estrangeira acusa SIBS de monopólio com queixa no Banco de Portugal

Uma fintech estrangeira procedeu a uma queixa formal no Banco de Portugal, onde acusa a dona do Multibanco (SIBS) de ter uma “posição dominante” no sector dos pagamentos em Portugal, avança o “Observador”.

De acordo com a queixa da fintech, a que a publicação teve acesso, a SIBS é ainda acusada de “abusar dessa posição” e de “criar barreiras” à entrada de concorrentes no mercado dos pagamentos português, assumindo que tal ação “prejudica os consumidores”.

A empresa pediu ao Banco de Portugal que tomasse decisões relativamente ao tema, e foi por essa mesma queixa que a Autoridade da Concorrência realizou buscas da SIBS no passado mês de janeiro. A presidente da Autoridade da Concorrência já tinha criticado o papel da SIBS no mercado, uma vez que os cinco principais bancos são acionistas da dona do Multibanco.

Segundo o “Observador”, a tecnológica financeira que apresentou a queixa tentou entrar no mercado português mas encontrou entraves por a SIBS deter o controlo do mercado. A fintech – cuja nacionalidade não é revelada – opera em vários países europeus e assumiu que a situação verificada em Portugal é inédita na Europa.