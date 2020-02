Fintech portuguesa easypay fecha 2019 com lucros de 300 mil euros

A easypay, fintech portuguesa que desenvolve soluções de pagamento para empresas, encerrou 2019 com uma subida de 40% nos lucros, que superaram os 300 mil euros. O volume de negócios subiram 43% em igual período, para três milhões de euros.

A fintech, fundada e gerida por Sebastião Lancastre, registou um ano positivo em alguns indicadores de desempenho de negócio. Em comunicado enviado às redações, explicou que o volume de pagamentos superou os 500 milhões de euros, o que se traduziu num “crescimento superior a 100%” face a 2018.

O número de clientes a quem presta serviços cresceu 30%, com a easypay a fechar 2019 com 9.500 clientes clientes, que realizatam 7,1 milhões de transações com os serviços da empresa.

“Foi o melhor ano de sempre”, frisou Sebastião Lancastre, que revelou o preçário unificado de 0,25 euros, a que se somam 1,5% para todos os meios de pagamento, incluindo os cartões da Visa e Mastercard, débitos diretos, referências Multibanco e MB Way.

“Com esta solução damos mais poder de decisão às empresas, pois não queremos que seja o preço a condicionar a escolha de um meio de pagamento em detrimento de outro. O mercado português está a mudar e os consumidores já utilizam outras formas de pagar como os cartões Visa e Mastercard ou o débito direto. Estes meios de pagamento estimulam a fidelização e retiram a fricção no pagamento, sendo ideais para um negócio que se queira expandir e exportar, por oposição à utilização da referência multibanco”, referiu o CEO e fundador da easypay.

A nova estratégia inclui ainda uma Fee Payment Account, que se trata de uma conta pré-carregada onde são debitadas as comissões das transações, assegurando maior transparência.

