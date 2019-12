Fintech portuguesa ItsCredit é finalista dos “Banking Technology Awards”

Nomeada na categoria “Best Use of IT for Lending”, a fintech portuguesa ITSCREDIT vai disputar a conquista do galardão a atribuir na vigésima edição dos Banking Technology Awards juntamente com uma outra instituição nacional – o Banco BPI -, e mais seis fintechs e instituições financeiras do Reino Unido, Estados Unidos, Indonésia e Cazaquistão.

Organizados pelo BBA – British Banking Association e pelo IFS University College, os Banking Technology Awards têm como objectivo premiar projectos inovadores que se destacam na área da banca ou serviços financeiros. Os vencedores da edição de 2019 serão conhecidos esta quinta-feira à noite, 5 de Dezembro, numa cerimónia a realizar no London Marriott Hotel Grosvenor Square

Para João Lima Pinto, CEO da ITSCREDIT, “esta nomeação representa um reconhecimento do valor e posicionamento da ITSCREDIT enquanto fintech que opera a um nível global, sendo também um indicador importante da visibilidade internacional alcançada pelos nossos produtos de software destinados a acompanhar todas as fases do ciclo do ciclo de concessão de um crédito”.

Além da ITSCREDIT e do Banco BPI, estão nomeados para o prémio “Best Use of IT for Lending” o Alfa Bank Kazakhstan, o Bank Rakyat Indonesia e as fintech Divido, Mambu, Banking Circle e nCino, esta última em parceria com o Santander UK.

Ainda no âmbito dos Banking Technology Awards, a ITSCREDIT conta ainda com a nomeação de Micael Santos para a conquista do prémio “Rising Tech Star”, galardão que visa distinguir profissionais de tecnologia financeira que se destacaram pelo seu dinamismo e capacidade de deixar a sua marca no sector.