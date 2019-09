“Fiquei chocada”. Ana Gomes arguida por ofensas a CEO da Douro Azul

Ana Gomes foi esta segunda-feira constituída arguida por ofensas a Mário Ferreira, presidente do grupo Mystic Invest e CEO da Douro Azul. A informação foi divulgada pela própria deputada na sua conta da rede social Twitter”.

A sair da GNR/Colares.Onde fui constituida arguida por “ofensa a pessoa colectiva”: predador Mário Ferreira e seu grupo DouroAzul/Mystic Cruises, agora q deixei ser MPE, voltam tentar intimidar-me por denunciar esquemas subconcessão ENVC e compra&venda n/m “Atlantida”. Vão longe! — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) September 30, 2019

Em causa estão declarações da ex-eurodeputada em abril de 2019 na ‘SIC Notícias’, sobre a presença de vários membros do Governo na inauguração de um cruzeiro, onde aproveitou para relembrar a “alta corrupção” na privatização dos Estaleiros de Viana e apontou para uma “vigarice” na venda de um navio.

“Eu fiquei chocada. Eu estive em Viana do Castelo, num palanque, com o doutor Mário Soares, nunca mais me vou esquecer disso, na luta pelos trabalhadores dos estaleiros nacionais de Viana do Castelo, quando o processo de privatização já estava aí”, afirmou na altura Ana Gomes.

Em resposta, Mário Ferreira ameaçou processar a ex-eurodeputada por calúnias. “É inacreditável como a Dra. Ana Gomes se acha acima da lei, consegue com aquele ar ‘angélico’ insultar e caluniar tudo e todos, pensando ela que a imunidade parlamentar onde cobardemente se refugia durará para sempre. Para quem tanto tem a dizer foi pena não o querer fazer em tribunal. Em breve a imunidade termina e vai responder pelos seus crimes. A justiça poderá tardar mas chegará”, referiu o CEO da Douro Azul.