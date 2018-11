Fiscais da Carris vão começar a passar multas de estacionamento

A partir de agora a Carris vai poder “fiscalizar o cumprimento” do Código da Estrada, “nas vias sob jurisdição do município”, que na capital são praticamente todas. Viaturas mal paradas ou mal estacionadas estarão assim na mira da Carris, segundo revela a edição online do jornal “Expresso” este domingo.

A medida foi aprovada na última quinta-feira, 15 de novembro, pela Câmara Municipal de Lisboa, com os votos contra da oposição (PSD, CDS e PCP). A autarquia revela que pretende um “maior controlo e fiscalização dos percursos dos autocarros e elétricos da Carris, em particular nos corredores Bus”.

Na fundamentação da proposta, a CML pretende potenciar “uma mais eficiente exploração da concessão, nomeadamente no que respeita às condições de circulação nas faixas e vias reservadas ao transporte público regular de passageiros, reduzindo as perturbações na circulação, aumentando a velocidade comercial, a regularidade e a eficiência do serviço”.

Ou seja, a empresa terá desta forma meios para ‘desimpedir’ as ruas de obstáculos à fluidez dos serviços, faltando apenas definir o modelo.