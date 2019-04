Fisco pediu informações sobre Jorge Mendes ao ‘hacker’ Rui Pinto

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tentou estabelecer uma colaboração com o hacker Rui Pinto para ter informações sobre negócios do agente desportivo Jorge Mendes, escreve o “Jornal de Notícias” (JN) na edição desta segunda-feira (1 de abril).

O Fisco recorreu ao apoio deste pirata informático quando este ainda se encontrava em prisão domiciliária na Hungria. O objetivo seria conseguir aceder a mais dados sobre sociedades sediadas em paraísos fiscais ou transferências bancárias em nome de testas-de-ferro, de acordo com o JN.

“A Gestifute, que tem as suas obrigações fiscais em dia, é inspecionada todos os anos e nunca teve problema com a AT e assim vai continuar a ser”, afirmou ao jornal portuense a sociedade deste empresário, que conta com Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão ou José Mourinho como clientes.