Fitch eleva perspetiva do rating da EDP

A Fitch aumentou a perspetiva da EDP de “estável” para “positiva”, com o rating a manter-se em ‘BBB-‘.

“A Fitch espera que a EDP venda os seus ativos hídricos por 2,2 mil milhões de euros no segundo semestre de 2020, e que faça um progresso estável no seu plano de rotação de ativos”, destaca a agência de notação financeira no relatório divulgado esta segunda-feira.

“Prevemos que os preços vão enfraquecer na Península Ibérica afetando os ganhos da produção principalmente a partir de 2021”, pode-se ler no documento.

A agência destaca que a afirmação do rating em ‘BBB-‘ reflete a “posição da EDP como líder de mercado em Portugal com uma grande fatia de atividades reguladas e semi-reguladas e o grande alavancamento da empresa e plano de investimentos até 2022”.

“Esperamos que a gestão continue a cumprir as suas metas do plano de negócios”, incluindo um rácio dívida líquida sobre o EBITDA de três vezes até 2022, o que é “consistente com um rating mais elevado”.

A Fitch considera que existem “baixos riscos políticos e regulatórios” para a EDP. Analisando estes riscos em Portugal, a agência aponta que o “risco político diminuiu com o Governo recentemente eleito e com o compromisso necessário para preparar o país para a transição energética”.

“A decisão de reduzir gradualmente a taxa de energia em linha com a redução do défice tarifário, incluído no Orçamento do Estado, é um desenvolvimento positivo para o cash flow da empresa”, de acordo com a agência.