Fitness Hut vai chegar ao Cacém e testar conceito de ginásios mais pequenos em Portugal

Os portugueses vão ter cinco novos ginásios Fitness Hut à sua disposição este ano, sobretudo na região da Grande Lisboa. O grupo espanhol Viva Gym, que detém esta cadeia de clubes, vai abrir um novo espaço no Cacém, que se juntará ao do Lumiar no leque das novidades da empresa.

O VivaGym pretende abrir três ginásios de formato standard e dois pequenos em Portugal, fortalecendo a sua posição na capital. “A nossa intenção seria abrir, pelo menos, seis ginásios por ano nos próximos quatro anos. Este ano vamos abrir três em Lisboa: Lumiar, Cacém e uma terceira localização no final do ano e quiçá uma quarta”, disse ao Jornal Económico (JE) o CEO.

Em entrevista telefónica, Juan del Río adiantou que, a partir de setembro, será testado um conceito de ginásio de formato mais pequeno, multidisciplinar, com 700 metros quadrados (m2) – quando os atuais variam entre os 1.600m2 e os 2200m2. “É importante estar atento às tendências. Esta é uma grande oportunidade que temos de penetrar territórios e atender a sócios que, neste momento, não atendemos”, explicou o gestor.

Neste momento, o grupo descarta expansões territoriais e tem como objetivo consolidar os espaços que tem (e que virá a ter) na Península Ibérica. Em 2021, das seis aberturas previstas, quatro deverão ser na zona de Lisboa. “Estamos convencidos de que, ao mesmo tempo que abrimos seis ginásios em Portugal por ano, deveríamos abrir 20 por ano em Espanha. Assim, passaríamos a ser uma empresa com 200 ginásios no fim de 2023. Parece-nos um bom desafio”, refere o CEO.

O grupo do fundo britânico Bridges Ventures adquiriu em 2018 a marca portuguesa de ginásios low cost. “Comprámos uma empresa que nos pode ser muito boa, com muito potencial. Estamos muito satisfeitos. Talvez o maior desafio que temos é o aumento da concorrência, mas a viagem a Portugal foi muito satisfatória”, diz. Para fazer frente a esses (cada vez mais) adversários nesta indústria, Juan del Río acredita que a chave do sucesso e da reinvenção é dar importância ao “elemento humano” na organização e “cuidar dos recursos humanos”.

No final do ano passado, a aquisição foi no país vizinho (a cadeia de ginásios Duet Fit, de Barcelona), o que perfez um total de 91 clubes: 42 em Portugal e 49 em Espanha. “A tendência mais forte que há agora, no mundo dos ginásios e que se manterá nos próximos anos, são os low cost, porque dá acesso a pessoas que por causa do preço não conseguiam ir ao ginásio”, sublinhou, em declarações ao JE.

O Viva Gym fechou 2019 com uma faturação de 85 milhões de euros e espera terminar este ano com 115 milhões de euros – e 110 ginásios no portefólio.