A primeira sociedade de investimento mobiliário para fomento da economia (SIMFE) portuguesa está prestes a entrar em bolsa. A Flexdeal SIMFE está a ultimar a oferta de ações, que será direcionada a investidores institucionais, segundo apurou o Jornal Económico junto de fontes do mercado. A admissão da empresa à negociação no mercado regulado da Euronext Lisbon tem de ter lugar até ao final do ano e a firma liderada por Alberto Amaral e Ricardo Arroja prepara-se para cumprir o calendário previsto na lei.

Até ao fecho da edição, não foi possível obter esclarecimentos da Flexdeal. Por sua vez, a Euronext Lisbon respondeu que não comenta casos específicos, mas explicou o procedimento a que qualquer SIMFE está obrigada. “O regime das SIMFE determina que estas entidades sejam admitidas à negociação em mercado regulamentado no prazo máximo de um ano após a sua constituição”, afirmou Filipa Franco, head of listing da Euronext Lisbon. No caso da Flexdeal, este prazo de um ano após a sua constituição terminará no dia 4 de janeiro de 2019.

“Para que haja admissão num mercado regulamentado, é necessário que haja um determinado nível de dispersão mínimo, que é de 25% do capital social ou superior a 5% do capital desde que esse capital disperso tenha uma valorização superior a cinco milhões de euros”, explicou. Filipa Franco referiu que a dispersão pode ser alcançada através de uma colocação particular, de uma oferta pública ou um misto dos dois.

