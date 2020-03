Foram detetados três novos casos de coronavírus em Portugal. Número de infetados sobe para 18

Foram detetados ao início da tarde deste sábado três novos casos de doentes infetados com COVID-19 em Portugal, noticia o “Expresso”. Os três doentes estão hospitalizados no Hospital de São João, no Porto, e elevam para 18 o número de doentes infetados, depois de serem identificados dois novos casos esta manhã.

Os dois casos conhecidos este sábado de manhã são referentes a duas mulheres que terão sido infetadas por um doente internado no Hospital de São João, no Porto, segundo a Sic Notícias. Uma das mulheres terá 20 anos e a segunda 60 anos, tendo ambas ligações a um dos infetados que está internado no mesmo hospital.

Ainda não são conhecidas mais informações sobre os três novos casos noticiados pelo jornal “Expresso” e até ao momento a DGS ainda não confirmou oficialmente a informação.

No último boletim da Direção Geral de Saúde (DGS) de sexta-feira, estavam registados 13 casos em Portugal – cinco importados de Itália e Espanha e os restantes são casos com ligação a casos importados – e havia 181 casos suspeitos.

(Atualizado às 14h59)