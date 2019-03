Forbes: Jeff Bezos da Amazon é o mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo

O norte-americano Jeff Bezos é, pelo segundo ano consecutivo, a pessoa mais rica do mundo, considerou a revista “Forbes” na sua lista Billionaires 2019, publicada esta quarta-feira. O empresário de 55 anos, fundador e presidente executivo da gigante do e-commerce Amazon, e a sua família faturaram 19 mil milhões de dólares nos últimos 12 meses estabelecendo a sua fortuna em 131 mil milhões de dólares.

Jeff Bezos é dono do jornal norte-americano “The Washington Post” e da empresa aeroespacial Blue Origin, famosa por estar a desenvolver um foguetão para voos comerciais, mas é a Amazon a sua galinha dos ovos de ouro, ainda que este apenas detenha uma participação de 16%.

Em 2018, a Amazon aumentou a sua receita para 230 mil milhões de dólares e obteve um lucro líquido de 10 mil milhões de dólares, um valor muito acima dos 3 mil milhões de dólares.

O que difere entre o ranking da Forbes de 2018 para 2019, é que Jeff Bezos não obtém o título de maior multimilionário sózinho. A sua família também é considerada, o que se explicará pelo facto do empresário ter-se divorciado no início deste ano. A sua ex-mulher, Mackenzie teria direito, segundo a lei do Estado de Washington, a metade dos bens de Jeff Bezos.

Após 25 anos de matrimónio e de vida em comum o divórcio surgiu, mas os termos da divisão de bens não é conhecida.

Logo atrás de Bezos e sua família, surgem Bill Gates (96,5 mil milhões de dólares) e Warren Buffet (82,5 mil milhões de dólares). A primeira mulher a surgir na lista da “Forbes” é Françoise Bettencourt Meyers, a par da sua família, na posição 15.

Aquela que é a mulher mais rica do mundo é neta do fundador da L’Oreal, tendo na sua posse 33% das ações da empresa que registou o seu melhor crescimento de vendas nos últimos dez anos, em 2018. Françoise Bettencourt Meyers é diretora da holding familiar.

A pessoa multimilionária mais jovem do mundo, para a “Forbes”, por sua vez, é Kylie Jenner, 21 anos, que surge na posição 2057, com uma fortuna avaliada em mil milhões de dólares. Membro da famosa família norte-americana Kardashian-Jenner, Kylie tem negócios na área da cosmética e retalho, além de ser uma das personalidades mais seguidas e rentáveis no mundo das redes sociais e de ter alguns trabalhos como modelo.

A personalidade multimilionária mais velha do mundo é o chinês Chang Yun Chung, 100 anos, que surge na posição 1116. Chung é co-fundador da Pacific International Lines, uma empresa cinquentenária que gere uma frota de mais de 150 navios.

Multimilionários em decréscimo

A revista norte-americana apresenta um conjunto de conclusões sobre o mundo dos multimilionários a refletir: pela segunda vez em dez anos, o número de multimilionários e o total da sua riqueza decresceu – 11% (a maior percentagem desde 2009) dos integrantes da lista de 2018 não estão presentes no ranking de 2019. De acordo com a publicação, há atualmente 2.153 multimilionários no mundo, menos 55 do que há um ano.

Somando o património de todos encontra-se um produto total de 8,7 biliões de dólares, o que representa um decréscimo de 400 mil milhões de dólares face a 2018.

O número de multimilionários está a decrescer e, de acordo com a “Forbes”, as regiões da Ásia oriental e do sudeste asiático foi a que mais perdeu – 60 multimilionários ao todo. Só a China viu 49 pessoas perderem o estatuto de multimilionário. Europa, Médio Oriente e África também perderam participação no ranking. As Américas – com destaque para o Brasil – e os Estados Unidos foram as duas regiões em que o número de bilionários aumentou na comparação com o ano passado.

Conheça o top10 da Forbes:

1 – Jeff Bezos e família (131 mil milhões de dólares)

2 – Bill Gates (96,5 mil milhões de dólares)

3 – Warren Buffet (82,5 mil milhões de dólares)

4 – Bernard Arnault e família (76 mil milhões de dólares)

5 – Carlos Slim Helu e família (64 mil milhões de dólares)

6 – Amancio Ortega (62,7 mil milhões de dólares)

7 – Larry Ellison (62,5 mil milhões de dólares)

8 – Mark Zuckerberg (62,3 mil milhões de dólares)

9 – Michael Bloomberg (55,5 mil milhões de dólares)

10 – Larry Page (50,8 mil milhões de dólares)