Fortia e Engie assinam acordo de compra e venda de energia para indústrias ibéricas

A Fortia Energia, a plataforma de gestão de energia dos grandes consumidores industriais, e a Engie Espanha, parceiro energético em todos os negócios relacionados com energia, assinaram um acordo de compra e venda de energia a longo prazo para o fornecimento às grandes indústrias em Espanha e Portugal.

A partir de 1 de janeiro de 2020 e durante um período de onze anos, a Engie fornecerá mais de 400 GWh/ano de eletricidade à Fortia, empresa que gere o fornecimento de energia a grandes grupos industriais em setores básicos como o do aço, cimento, metalurgia, químico ou do papel, avançam as empresas em comunicado.

Os contratos “PPA” são acordos bilaterais a longo prazo de compra e venda de eletricidade concebidos para reduzir a incerteza a que estão expostos geradores e consumidores no mercado.

Ao fixar previamente os preços e volumes de entrega, o vendedor assegura a recuperação dos seus custos de investimento ao mesmo tempo que o comprador consegue estabilidade e competitividade nos seus aprovisionamentos.

“A energia será obtida da carteira da Engie na Península Ibérica e das diferentes operações que realiza, seja através dos seus ativos ou das suas operações no mercado”. Esta empresa de energia e serviços baixos em carbono está a desenvolver na Ibéria uma estratégia de crescimento com base no desenvolvimento de energia renovável.

“Com a assinatura deste acordo, a Fortia contribui para impulsionar um modelo industrial e energético mais sustentável, fomentando o desenvolvimento de fontes de energia renovável, facilitando aos seus clientes o acesso a um portefolio de contratos diversificado e equilibrado, para um fornecimento a longo prazo mais competitivo”, afirma Blanca Losada, Presidente da empresas.

“Com este contrato, assinado com uma grande companhia energética global como a Engie, a Fortia reforça o seu portefolio de fornecedores e avança na sua estratégia de colocar à disposição dos seus clientes uma ampla variedade de soluções, fórmulas contratuais e estruturas de preço”, conclui Blanca Losada.

“Esta operação torna realidade o modelo industrial da transição energética para economias mais baixas em carbono e permite à Engie inovar em modelos de gestão de energia mais sustentáveis, adaptando-nos às necessidades da FORTIA” destaca Loreto Ordóñez, CEO da Engie em Espanha.