FPF anuncia acordo com Altice, NOS e Vodafone para o “canal 11”

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estabeleceu acordos individuais para distribuição em território nacional do canal “11” com os operadores Altice Portugal, NOS e Vodafone, depois das conversações com cada um dos três operadores que decorreram ao longo dos últimos quatro meses.

Em comunicado a instituição liderada por Fernando Gomes explica que o canal ‘11’ será dirigido por Nuno Santos e, “além da atividade das diversas seleções nacionais masculinas e femininas de futebol, futsal e futebol de praia, dedicará especial atenção aos treinadores e jogadores portugueses que atuam no estrangeiro, bem como às competições nacionais dos diferentes escalões”.

Em declarações ao site fpf.pt, Fernando Gomes disse que “o ‘11’ estará a partir do próximo ano em casa dos portugueses e será um importante instrumento de divulgação e promoção do futebol português e dos seus principais protagonistas, que são os jogadores e os treinadores”.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “faz todo o sentido ter o canal ‘11’ na nossa plataforma MEO, até porque queremos ter os melhores conteúdos e claro que a marca FPF, parceiro histórico da Altice Portugal, é garantia de qualidade e sucesso. Faz já 20 anos que a Altice Portugal e a FPF são verdadeiros parceiros, indo além do patrocínio oficial da Seleção Nacional, integrando outras modalidades como a Seleção Feminina de Futebol, o Futsal, o Futebol de Praia e todas as equipas entre Sub-21 e Sub-16, masculinas e femininas. Além disso, a Altice Portugal e a FPF têm ainda vindo a cooperar em várias ações e atividades, aliando sempre ao Desporto uma forte componente tecnológica. Associamo-nos com orgulho e ambição a este projeto”.

Por sua vez Miguel Almeida, CEO da NOS revelou na nota de imprensa que “é com enorme satisfação que nos associamos à Federação Portuguesa de Futebol neste projeto de promoção e valorização do futebol”.

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, afirmou no mesmo comunicado que “os objetivos, a credibilidade deste projeto e a natureza dos conteúdos previstos, enquadram o canal «11» na postura estratégica da Vodafone de disponibilizar os melhores e mais relevantes conteúdos aos seus clientes”.