Francesa Saur conclui aquisição da Aquapor e espera atingir vendas de 1,8 mil milhões de euros em 2021

A Saur concluiu a aquisição da Aquapor, a companhia gestora dos sistemas de água e resíduos de Norte a Sul de Portugal e que controla concessões municipais, anunciou o grupo francês esta terça-feira. Com a incorporação da Aquapor, a Saur espera ficar mais perto do objetivo de conseguir vendas de 1,8 mil milhões de euros em 2021.

A operação consistiu na aquisição do controlo exclusivo da Criar Vantagens, sociedade que detém a totalidade do capital da Aquapor, pela Saur International, holding do grupo francês Saur.

Em comunicado, o grupo francês assinalou a conclusão de parte “da sua estratégia de internacionalização”, tendo em vista o “objetivo de se tornar um player líder no setor da água, comprometido com a sustentabilidade e dedicado à transição ecológica”.

“Com a aquisição da Aquapor, a Saur vai reforçar ainda mais a sua estratégia de internacionalização para atingir vendas de 1,8 mil milhões de euros em 2021″, afirmou o executive chairman da Saur, Patrick Blethon.

A entrada da Aquapor no universo da Saur representa um acréscimo de “receita de 120 milhões de euros”, ao mesmo tempo que aumenta “a participação da sua área internacional para 30% do EBITDA do grupo”.

“A área internacional vai passar a contribuir com 40% do EBITDA da divisão industrial, em 2021. Ao incorporar a Aquapor em Portugal, a Gestagua e a Emalsa em Espanha, a Saur torna-se na terceira maior empresa concessionária de água da Península Ibérica, e passa a ter cerca de 250 milhões de euros em receitas, nesta zona”, adianta o grupo francês.

“A aquisição da Aquapor está perfeitamente em linha com a nossa estratégia de desenvolvimento na Península Ibérica e demonstra um forte empenho em contribuir para os desafios da gestão da água em Portugal”, acrescentou Emmanuel Vivant, senior executive vice president da Saur, responsável pela área internacional.

O grupo absorve, ainda, 1.300 profissionais do sector, passando a contar com um total de 11 mil trabalhadores.

Citado no mesmo comunicado, o presidente executivo da Aquapor, António Pereira Cinha, sublinhou “esta nova etapa”, considerando-a “fundamental para o desempenho e desenvolvimento da Aquapor em Portugal”.

“Com o anúncio da aquisição da empresa pela Saur, está garantida a estabilidade acionista e reunidas as condições para que a Aquapor continue a crescer, reforçando também a oferta de serviços de confiança e qualidade, aos consumidores. Fazer parte de um grande grupo internacional vai permitir o acesso a tecnologias de ponta que vão beneficiar os consumidores e as suas comunidades”.

A Saur anunciou a aquisição da Aquapor, no dia 11 de janeiro. Desta forma, a companhia francesa que está incorporada no fundo sueco EQT, entra no mercado português através de uma empresa que já foi da estatal Águas de Portugal e que no final de 2020 foi disputada pela DST e pela Aqualia, do magnata mexicano Carlos Slim.

A Saur comprou a Aquapor à DST, num movimento negocial que ‘driblou’ o interesse da holding de Carlos Slim na empresa nacional. Após a Aqualia ter iniciado negociações com ABB – Alexandre Barbosa Borges e a Notablebalcony, duas empresas que em conjunto com a DST controlavam a Criar Vantagens (sociedade criada em 2008 para gerir 100% da Aquapor), a bracarense DST exerceu o direito de preferência e comprou à ABB – Alexandre Barbosa Borges e à Notablebalcony a totalidade do veículo que controla a Aquapor, tal como o Jornal Económico noticiou na sexta-feira, 8 de janeiro.

Ora, a Saur contornou essa disputa e negociou com a DST para comprar a Aquapor, empresa que até 2015 era detida pela estatal Águas de Portugal. Os valores do negócio não foram revelados.

A Aquapor controla a gestão de água e saneamento em 26 municípios portugueses, com 1,3 milhões de habitantes. Além de Portugal, a Aquapor está presente em Moçambique, Cabo Verde e Arábia Saudita.

A operação de concentração foi aprovada pela Autoridade da Concorrência no dia 3 de fevereiro.