Francisco Camacho eleito presidente da Juventude Popular

O congresso da Juventude Popular (JP) terminou neste domingo. com a eleição de Francisco Camacho para a presidência da organização juvenil do CDS-PP, sucedendo ao atual líder centrista Francisco Rodrigues dos Santos, cujo mandato foi terminado de forma interina por Francisco Maia.

Francisco Camacho teve 203 votos a favor e 12 em branco dos participantes num congresso realizado online, depois de na véspera ter visto aprovada a moção de estratégia global. Segundo esse documento, nos próximos dois anos a JP irá concentrar-se no apoio à família e à natalidade, na segurança social e fiscalidade, na reforma do sistema eleitoral e na afirmação de Portugal enquanto nação marítima.

No seu primeiro discurso enquanto líder da JP, o antigo presidente da concelhia de Lisboa da organização juvenil criticou o impacto de 20 anos de “hegemonia do PS”, descrevendo a “bazuca sem poder de fogo” do Plano de Recuperação e Resiliência como o novo capítulo numa sucessão de políticas socialistas que “hipotecaram as novas gerações”.

Francisco Camacho, que também sucedera a Francisco Rodrigues dos Santos na liderança da concelhia de Lisboa da JP em 2016, será acompanhado por nove vice-presidentes (dois dos quais em representação das regiões autónomas), um secretário-geral e quatro secretários-gerais-adjuntos (três dos quais destinados a coordenar a organização no Norte, ao Centro e ao Sul).