Francisco Lacerda de saída da liderança dos CTT

Francisco Lacerda vai deixar a liderança dos CTT sendo que um dos nomes possíveis para ocupar o lugar do CEO é João Bento, sabe o Jornal Económico. João Bento deverá assim suceder a Francisco Lacerda na liderança dos CTT, sendo que este gestor é, atualmente, administrador não-executivo do Grupo CTT e vice-presidente do Grupo Manuel Champalimaud.

Manuel Champalimaud é o maior acionista individual dos CTT com 12,58% do capital social.

De resto, e de acordo com o comunicado emitido pelos CTT através da CMVM, Francisco Lacerda apresentou a renúncia a todos os cargos que ocupava de forma a que tivesse lugar uma “transição da liderança da equipa executiva”.

Tal como o Jornal Económico noticiou na edição impressa de 26 de abril, um conjunto de acionistas recusou aprovar o voto de confiança à administração dos CTT durante a assembleia geral, que se realizou no passado dia 23. Neste grupo de acionistas estavam incluídos Manuel Champalimaud que, com 12,58% do capital social, é o maior acionista da empresa cotada, e Steven Wood, que detém 5%.

As tensões entre a administração liderada por Francisco Lacerda e os acionistas do Grupo CTT não são de agora. O Jornal Económico teve acesso a um email enviado ao presidente da assembleia geral dos CTT, Júlio de Castro Caldas, por um grupo de acionistas, com data de 26 de abril de 2019, onde manifestaram algum desagrado para com o conselho de administração dos Correios.

Em relação ao aumento de capital do Banco CTT, no valor de 110 milhões de euros, realizado no dia 26 de abril mas divulgado ao mercado no dia 29, durante a assembleia geral, lê-se no email que “o senhor PCA (Francisco Lacerda) informou a assembleia de que a operação de aquisição da 321 Crédito tinha recebido a não oposição do Banco de Portugal. Esqueceu-se voluntariamente de dizer que tal aquisição estava condicionada a um aumento de capital de 100 milhões por parte dos CTT. Esta informação verdadeira, completa e elucidativa sobre tal operação foi omitida voluntariamente dos senhores acionistas”.