Francisco Ramos sobre caso do INEM: “Sistema está montado para vacinar pessoas, não para procurar batoteiros”

O coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19 em Portugal garantiu este fim de semana que quem recebeu a primeira dose da vacina de forma indevida – como funcionários de uma pastelaria no Porto – irá receber a segunda dose na data correspondente.

Francisco Ramos referiu, em entrevista à “SIC Notícias”, que “não cabe a esta estrutura infligir castigos nessa matéria”, apesar de considerar “lamentáveis” os casos em que são administradas vacinas a pessoas não-prioritárias.

No entanto, alerta que “este é um sistema que está montado para vacinar as pessoas, não para procurar os batoteiros” e que “aquilo que foi feito esta semana foi solicitar à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que fizesse auditorias sobre o cumprimento destes critérios”, segundo explicou este sábado à noite em declarações ao canal de Paço d’Arcos.

O “Correio da Manhã” noticiou ontem que a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação, o que causou polémica e levou o responsável pela delegação do Norte do INEM a apresentar a demissão.