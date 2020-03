A realização do Conselho de Ministros (CM) em Bragança, dedicado à «coesão territorial» e à «correção das assimetrias regionais», assume os contornos de uma reiterada fraude política e pura propaganda. Repete-se a farsa do Governo PS/Guterres de 2000. Reforça-se a mistificação do Ministério da Coesão Territorial e da localização em Bragança de uma Secretaria de Estado.

O comunicado do CM de 27FEV20 é elucidativo. O esoterismo cabalístico das siglas (+CO3SO), o discurso generalista e vazio, para parir um rato de 424 postos de trabalho em todos «os territórios do interior»! O que parece ir acontecer pelo investimento público de 50,5 milhões de euros dos Programas: +CO3SO Conhecimento e +CO3SO Digital). Quando? Onde? Prazo de concretização? Não se sabe.

No meio de tecnocráticos floreados, como a referência aos ditos «territórios de baixa densidade» – uma habilidade semântica para ocultar a responsabilidade da política de direita do PS, PSD e CDS pela sangria e desertificação humana e económica dessas regiões –, o anúncio de um «Observatório de Montesinho» e de um «laboratório colaborativo em Bragança, dedicado às culturas de montanha». Os “observatórios” ficam sempre bem, e por mais desgraças que observem nunca os seus criadores ficam comprometidos com a sua eliminação! Sobre o «laboratório colaborativo», fica a interrogação: não ficaria mais barato o Governo recuperar e repor os laboratórios e estações experimentais e serviços agrícolas, pecuários e florestais que a política de direita liquidou nesse «interior»?

Sobre o regresso de gente e a fixação de pessoas estamos perante um evidente truque. O Governo fez tudo, tudo. Se não aumentar a população no «interior» a culpa é dos acomodados urbanos que, como dizia o outro, não querem sair da sua zona de conforto… Mas o Governo já repôs as tais estruturas atrás referidas? Os serviços de maternidade e outros serviços encerrados em hospitais? Os SAP nos Centro de Saúde? Já decidiu reforçar em pessoal os serviços de finanças e os postos e esquadras das forças de segurança nessas regiões? Os tribunais, nomeadamente nos que foram repostos? Já articulou com a Administração dos CTT as estações de correios a reabrir? Certamente que sim, porque senão a “corrida” dos funcionários públicos para o interior vai deparar com um pequeno problema: não terão onde se sentar!

O 1º Ministro informou que se poderá ir apanhar o TGV a Sanábria. Melhor seria se anunciasse a restauração da Linha do Tua, com prolongamento de 30 km a Sanábria. Bem como do prolongamento da Linha do Douro do Pocinho a Barca d´Alva.

Esquecimentos: não falou da “sua” «descentralização» através do qual Bragança deixa de ser comandada directamente de Lisboa e passa a ser gerida por Lisboa através da CCDRNorte! A Regionalização fica para o próximo CM na região. Não se falou da concretização do «Estatuto da Agricultura Familiar».

Não percebemos porque não anunciaram a nova modalidade de abertura da CGD na Agência de Sabrosa e a reabertura do Posto da GNR em Cerva, Ribeira de Pena. Ou a criação de condições de funcionamento dos Serviços de Obstetrícia, no Hospital de Portalegre…

De facto o Comunicado do CM poderia resumir-se a informar que o Governo PS espera um milagre. Ou seja, a «correção das assimetrias regionais» com um orçamento a voar muito baixinho…