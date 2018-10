Fraunhofer Portugal Challenge premeia as melhores ideias de teses portuguesas

A 9.ª edição do concurso de ideias Fraunhofer Portugal Challenge está na recta final. Na próxima quarta-feira, dia 31 de Outubro, os seis finalistas vão apresentar as suas ideias no Evento de Encerramento, na sede da Fraunhofer Portugal (Porto). A iniciativa é promovida pelo centro de investigação Fraunhofer AICOS.

Os candidatos de Mestrado merecedores de um lugar finalista, Ana Correia, Carolina Gouveia e José Dias, apresentaram projectos em âmbitos distintos desde os health wearables, a monitorização de actividade de saúde e a sustentabilidade, respectivamente.

Os diferentes sistemas inteligentes pretendem, individualmente, corrigir o distúrbio do Pé Pendente através da Estimulação Eléctrica Funcional, monitorizar os sinais vitais de um individuo utilizando ondas de rádio, e a produção de baterias de iões de lítio mais sustentáveis.

Os finalistas de Doutoramento, Filipa Ferrada, Rodrigo Bruno e Sanaz Asgarifar, por sua vez, trouxeram para a 9ª edição do Fraunhofer Portugal Challenge projectos no âmbito da monitorização de actividade, Big Data e terapêutica para tratamento de cancro.

Respectivamente, um modelo de framework que descodifica as emoções de ambientes de trabalho colaborativo, um sistema virtual Java para a melhoria da performance de aplicações Big Data, e uma nova estratégia terapêutica para tratamento do Gllioblastoma através de aparelhos bio electrónicos.

O desafio foi lançado no início do ano. Os estudantes e investigadores de universidades portuguesas, que já tivessem concluído ou se encontrassem em fase final do Mestrado ou Doutoramento, tiveram a oportunidade de apresentar a ideia desenvolvida na respectiva Tese.

O concurso premeia a investigação de utilidade prática nas áreas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Multimédia ou outras Ciências conexas. As ideias submetidas devem reflectir o potencial impacto nas áreas científicas actualmente em desenvolvimento pelo centro de investigação, como é o caso da interacção homem-máquina, do processamento de informação e da computação autónoma.

Os vencedores serão anunciados no Evento de Encerramento, no qual decorrerá uma apresentação pública das seis melhores ideias seleccionadas na segunda fase do concurso.

Os finalistas irão receber prémios científicos no total de 9 mil euros, que vão ser divididos em duas categorias (Mestrado e Doutoramento), com 3 lugares cada (1º, 2º e 3º Prémio).