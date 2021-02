Free Electrons. EDP abre candidaturas para competição de startups de energia

Já estão abertas as candidaturas para a edição de 2021 do Free Electrons, uma competição organizada pela EDP que distingue as «mais promissoras startups de energia».

As inscrições estão abertas até 29 de março e a final acontece em Novembro: a startup vencedora recebe um prémio de duzentos mil dólares (cerca de 165 mil euros).

Devido à pandemia, a EDP lembra que ainda não está decidido se Free Electrons vai ter etapas presenciais, como tem acontecido nos outros anos. Caso seja possível, os finalistas fazem presencialmente os módulos de aceleração de startups em quatro cidades Melbourne, Lisboa, Hong Kong e Dublin.

Em cinco anos, o Free Electrons já permitiu o investimento de mais de cem milhões de dólares em pilotos e recebeu mais de 2300 candidaturas.