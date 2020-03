Frutóbidos investe 1,5 milhões de euros em nova unidade de produção

A Frutóbidos anunciou esta semana um investimento de 1,5 milhões de euros numa nova unidade de produção de licor de ginja.

“A construção da nova unidade de produção, em 2020, permitirá quadruplicar a atual capacidade produtiva da empresa produtora do genuíno Licor de Ginja d’Óbidos”, destaca um comunicado da empresa.

O mesmo documento acrescenta que “a nova unidade, cuja construção se iniciará em 2020, representa um investimento de 1,5 milhões de euros e permitirá quadruplicar a capacidade produtiva da empresa produtora do genuíno Licor de Ginja de d´Óbidos”, acrescentando que, “simultaneamente, a construção da nova unidade produtiva inaugura o conceito de ‘Licoturismo’ em Portugal”.

Marina Brás, CEO da Frutóbidos, refere que “este é um projeto de enorme importância económica para a região Oeste, mais concretamente para Óbidos, pois vai aumentar o número de postos de trabalho, a notoriedade da região e a diversidade de oferta turística”.

A Frutóbidos, Lda é a empresa produtora do licor de ginja d’Óbidos, um dos ex-líbris do nosso país, presente no mercado desde 1988 com a marca Vila das Rainhas.

“A receita por si produzida mantém-se fiel às suas origens monásticas e assenta numa forte ligação com os agricultores desta Indicação Geográfica Protegida (IGP), contribuindo expressivamente para a dinamização da economia local e valorização dos recursos endógenos”, assegura o referido comunicado.

O mesmo documento salienta que a Frutóbidos aposta na vanguarda do empreendedorismo e “empenha-se em estudos científicos do fruto ginja e da planta, com base nos quais inova na criação de outros produtos que não apenas o licor”.

“Atenta aos consumidores, acompanha as tendências de mercado com vista a uma satisfação plena. Por isso, [a marca] Vila das Rainhas, ginja d’Óbidos foi recentemente engarrafada na capacidade de 50 centilitros com certificação ‘Vegan'”, assinala o comunicado da Frutóbidos, assegurando que “é uma empresa em franco desenvolvimento, presente no mercado internacional desde 2004 e já há alguns anos com o estatuto de PME Excelência”.

O anúncio deste investimento foi feito na presença do secretário de Estado da Economia, João Neves, numa visita às instalações da Frutóbidos e apresentação deste projeto, que decorreu na passada quinta-feira, dia 5 de março.